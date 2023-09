Marché automnal parc des dominicaines Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle Marché automnal parc des dominicaines Saint-Jean-de-la-Ruelle, 7 octobre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Marché automnal Samedi 7 octobre, 10h00 parc des dominicaines Entrée libre Retrouvez le Marché automnal au Parc des Dominicaines, dans le cadre de la semaine du patrimoine naturel, organisé par l’Amical de le Fête et des Loisirs.

Exposants locaux Apiculteur

Bijoux

Brasseur

Fleurs

Légumes secs

Phytothérapie

Produits d’Auvergne

Saveurs de Périgord

La Savonnerie de Provence Animations Troc aux plantes et aux graines

Bourses aux livres de la Médiathèque de Saint Jean de la Ruelle

Musique : TOPIC COMBO (Afro, Jazz, Funk et Rap)

Remise des prix des maisons fleuries

Structure glonflable Restauration sur place !

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

gratuit

parc des dominicaines Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-ruelle/