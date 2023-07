Agora Parc des Dervallières Nantes, 26 juin 2023, Nantes.

Agora 26 juin – 21 juillet Parc des Dervallières performance en plein air sans réservation

Agora – performance dansée mêlant corps et voix

Les performeurs et performeuses traversent des rites et créent un monde. Une danse de groupe se déploie sur l’idée de la transe, tel un chœur. Des danseurs et danseuses explorent des soli et font l’expérience de l’équilibre, du désordre, de la rupture. L’oisiveté, les rêves, le charnel, l’ivresse du mouvement, le désir nous envahissent.

Distribution

Conception : Elise Lerat

Danse de groupe : danseurs amateurs en alternance

Soli : Benoît Canteteau, Christophe Jeannot, Felix Maurin

Les performances ont lieu au Parc des Dervallières à Nantes sauf les 13 et 19 juillet à 18h où elles auront lieu dans la cour du Château des Ducs de Bretagne – 44000 Nantes.

Parc des Dervallières Rue Louis Le Nain Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T18:00:00+02:00 – 2023-06-26T18:30:00+02:00

2023-07-21T18:00:00+02:00 – 2023-07-21T19:00:00+02:00

©Association Allogène