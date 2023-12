41ème Festival de l’AMR aux Cropettes Parc des Cropettes Genève Catégorie d’Évènement: Genève 41ème Festival de l’AMR aux Cropettes Parc des Cropettes Genève, 26 juin 2024 14:00, Genève. 41ème Festival de l’AMR aux Cropettes 26 – 30 juin 2024 Parc des Cropettes Gratuit L’AMR aux Cropettes est la fête annuelle de l’Association pour l’encouragement de la musique improvisée.

Chaque été, le Festival l'AMR aux Cropettes vous invite à découvrir pléthore de groupes locaux dans le cadre bucolique du Parc des Cropettes (au dessus de la gare Cornavin). Cet événement est entrée libre. Parc des Cropettes Rue Élisabeth-BAULACRE, Genève 1202

