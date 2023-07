Les Siestes à Pantin (Parc des Courtillières) Parc des Courtillières Pantin, 15 juillet 2023, Pantin.

Les Siestes à Pantin (Parc des Courtillières) 15 et 16 juillet Parc des Courtillières Entrée libre

Le samedi 15 et dimanche 16 juillet 2023, Les Siestes s’installent au parc des Courtillières à Pantin pour une troisième édition lors de laquelle, le temps de deux après-midis, les habitant·es du quartier et les habitué·es du festival pourront s’installer dans l’herbe et se laisser porter par le son de musiques de divers horizons.

Parc des Courtillières 1 avenue Aimé Césaire 93500 Pantin Pantin 93500 Courtillières Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T16:00:00+02:00 – 2023-07-15T22:00:00+02:00

2023-07-16T16:00:00+02:00 – 2023-07-16T22:00:00+02:00

© Pierre Vanni