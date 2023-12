ECO FESTIVAL NOTES EN VERT – 1 JOUR PARC DES COUREILLES Perigny, 15 juin 2024, Perigny.

Treize ans après sa création, Notes en Vert est devenu un rendez-vous incontournable. Situé au coeur du magnifique parc des Coureilles de Périgny, le festival présente une programmation mettant à l’honneur les biodiversités culturelles et environnementales. Entre concerts, spectacles, ateliers et animations, la richesse des activités proposées attire un public familial toujours plus nombreux…PROGRAMMATION :Vendredi 14 juin :Tiken Jah Fakoly – Jahneration – Babylon Circus – Melvin dans les Nuages – Les Incroyables Fômmes OrchestresSamedi 15 juin : Morcheeba – Julian Marley – Morgane Ji – Les Voizins – La Fanfare Saugrenue—————- Informations diverses :Toute sortie est définitive. Aucun remboursement possible.? Gratuité pour les enfants de – 12 ans : billetterie accessible uniquement sur https://www.notesenvert.fr/? Venir au festival : dans une démarche éco-responsable, nous encourageons nos festivalier.ère.s à favoriser des modes de déplacements verts (vélo, bus et train ou covoiturage)? Se restaurer : Sur le site du festival, une aire de foodtrucks divers et variés vous promettent un voyage gustatif aux mille saveurs ! Des fontaines à eau y sont mises à disposition, n’hésitez pas à amener vos gourdes et éco-cup? Prévention / Accessibilité : Pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, un service d’accueil spécialisé est mis en place. Une plateforme surélevée devant la grande scène est installée pour que vous puissiez profiter des concerts dans les meilleures conditions. Des toilettes accessibles aux PSH/PMR sont également à disposition. Prévention auditive : distribution gratuite de bouchons d’oreilles et de casques anti-bruit pour les enfants.

Tarif : 29.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-06-15 à 18:00

PARC DES COUREILLES RUE DU CHATEAU 17180 Perigny