Kamishibaï, théâtre d'images, et histoires lues par Nathalie Peine
Parc des Cormailles
Ivry-sur-Seine

Mercredi 19 juillet, 16h00
Parc des Cormailles

Nathalie Peine propose des lectures aux enfants et leurs familles pour découvrir des récits du monde entier. À partir de 3 ans

Parc des Cormailles
Avenue Georges Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville
Val-de-Marne
Île-de-France

2023-07-19T16:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:30:00+02:00

