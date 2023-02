Parc des Combes – Pass Partout Jour PARC DES COMBES LE CREUSOT Catégories d’Évènement: Le Creusot

Parc des Combes – Pass Partout Jour PARC DES COMBES, 1 avril 2023, LE CREUSOT. Parc des Combes – Pass Partout Jour PARC DES COMBES. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 00:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 24.5 à 24.5 euros. BILLET VALABLE POUR UNE VISITE DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 2023 SELON CALENDRIER D’OUVERTURE DU PARC Gratuit pour les moins de 90 cm Faites le plein de sensations en famille avec plus de 21 attractions et découvrez notre espace naturel à bord du train à vapeur “Le Tacot des Crouillotes”. Le Parc des Combes au Creusot, c’est des attractions pour tous, des sensations douces jusqu’à l’extrême avec le Canad’R et ses 5G, pour passer une agréable journée entre amis ou en famille. Nouveauté 2023 les Toucans ! Votre billet est ici PARC DES COMBES LE CREUSOT RUE DES PYRENEES Sane-et-Loire BILLET VALABLE POUR UNE VISITE DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 2023 SELON CALENDRIER D’OUVERTURE DU PARC Gratuit pour les moins de 90 cm Faites le plein de sensations en famille avec plus de 21 attractions et découvrez notre espace naturel à bord du train à vapeur “Le Tacot des Crouillotes”. Le Parc des Combes au Creusot, c’est des attractions pour tous, des sensations douces jusqu’à l’extrême avec le Canad’R et ses 5G, pour passer une agréable journée entre amis ou en famille. Nouveauté 2023 les Toucans ! .24.5 EUR24.5. Votre billet est ici

