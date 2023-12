Soirée Guinguette Parc des Combes Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Début : 2024-08-15 19:00:00

fin : 2024-08-15 23:00:00 . Animation musicale dansante en soirée. Jambon à la broche.

Ouverture partielle des attractions en soirée.

Animation musicale par les Frères Blanchard, ambiance guinguette assurée.

Feux d’artifice à 23h. .

Parc des Combes Rue des Pyrénées

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

