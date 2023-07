ateliers : arts et métiers Parc des Combes Cognin Catégories d’Évènement: Cognin

Savoie ateliers : arts et métiers Parc des Combes Cognin, 23 août 2023, Cognin. ateliers : arts et métiers Mercredi 23 août, 16h00 Parc des Combes Gratuit Atelier: une exploration de notre patrimoine et des techniques anciennes d’art et d’artisanat.

Les participants, de tous âges, partageront leurs propres techniques : crochet, tissage, tricot… et/ou apprendront de nouvelles techniques telles que le tricotage de bras et la fabrication de masques en sacs de papier… Parc des Combes Chemin des Hauts Prés, 73160 Cognin Cognin 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

