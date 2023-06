Festival de cinéma en plein air Parc des cités unies Le Perreux-sur-Marne, 29 août 2023, Le Perreux-sur-Marne.

Festival de cinéma en plein air 29 août – 2 septembre Parc des cités unies

Vivez le cinéma en plein air!

Du 29 aout au 2 septembre, installez-vous confortablement sur un transat, ou profitez d’un picnic sur les pelouses du Parc des Cités Unies du Perreux sur marne.

Tous les soirs, à 21h, projection d’un film sur grand écran . Au programme Asterix et Obélix, mission cléopatre, The Fabelmann, Un château ambulant, Super Mario Bros, Top Gun Maverick.

Et samedi après midi, venez danser lors du grand bal pop!

Parc des cités unies 92 avenue du Général de Gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne 94170 Parc du Perreux Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T21:00:00+02:00 – 2023-08-29T23:29:00+02:00

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T23:30:00+02:00