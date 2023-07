Théâtre en plein air Parc des Cigalons Lit-et-Mixe, 8 août 2023, Lit-et-Mixe.

Lit-et-Mixe,Landes

La troupe locale « Lit en scène » invite « Comme quoi! » …Devos, des mots, des maux, des chiffres….. des femmes, LES FEMMES! de Christian Labarthe.

Avec en lever de rideau « Un, deux, trois soleil » de Jo Cassen par la troupe Pourquoi pas ?

Tarif : Libre participation, ouvert à tous. Pot de l’amitié offert.

En cas de pluie, repli à la salle du Pavillon..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 22:00:00. .

Parc des Cigalons

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



The local troupe « Lit en scène » invites « Comme quoi! » …Devos, words, evils, figures….. des femmes, LES FEMMES! by Christian Labarthe.

Opening with « Un, deux, trois soleil » by Jo Cassen, performed by the Pourquoi pas? troupe

Price: Free admission, open to all. Pot de l’amitié offered.

In case of rain, retreat to the Salle du Pavillon.

La compañía local « Lit en scène » invita a « Comme quoi! » …Devos, words, ills, figures….. des femmes, LES FEMMES! de Christian Labarthe.

El telón se levanta con « Un, deux, trois soleil » de Jo Cassen, interpretado por la compañía Pourquoi pas?

Precio: Entrada gratuita, abierta a todos. Se ofrecen bebidas.

En caso de lluvia, la representación tendrá lugar en la Sala del Pabellón.

Die lokale Theatergruppe « Lit en scène » lädt « Comme quoi! » ein … Devos, Wörter, Übel, Zahlen….. Frauen, DIE FRAUEN! von Christian Labarthe.

Mit « Un, deux, trois soleil » von Jo Cassen der Truppe « Pourquoi pas?

Tarif: Freie Teilnahme, offen für alle. Ein Umtrunk wird angeboten.

Bei Regen wird in den Salle du Pavillon ausgewichen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Côte Landes Nature Tourisme