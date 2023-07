Concert de musique classique Parc des Chasses Langrune-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Langrune-sur-Mer Concert de musique classique Parc des Chasses Langrune-sur-Mer, 17 août 2023, Langrune-sur-Mer. Langrune-sur-Mer,Calvados Musique classique de l’Académie Musicale internationale de la Côte de Nacre.

2023-08-17 17:00:00 fin : 2023-08-17 18:30:00. .

Parc des Chasses route de courseulles

Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie



Classical music from the Académie Musicale Internationale de la Côte de Nacre Música clásica de la Academia Internacional de Música de la Côte de Nacre Klassische Musik von der Académie Musicale Internationale de la Côte de Nacre

Parc des Chasses Langrune-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langrune-sur-mer/