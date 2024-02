Chasse aux oeufs – Festival Handiclap Parc des Chantiers Nantes, dimanche 31 mars 2024.

Parc Le Jardin des Voyages – Esplanade des Traceurs de coques

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-31 10:00 –

Gratuit : oui sur inscription Contact de l’association Constellation : contact@constellation44.fr – 07 49 22 95 25 Parc Le Jardin des Voyages – Esplanade des Traceurs de coques

En ce dimanche de Pâques, le festival Handiclap et l’association Constellation invitent petits et grands à partir à la chasse aux chocolats et à profiter d’animations sur place. Une façon ludique et gourmande de découvrir le site du festival et le Jardin des Voyages, situé en bord de Loire et remarquable pour ses essences exotiques. L’association Constellation accompagne les parents d’enfants (0-20 ans) en situation de handicap à Nantes et dans l’agglomération, à travers trois champs d’action : accueil et soutien individuel, répit et ateliers collectifs. En extérieur – Tout public Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Parc des Chantiers Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr/