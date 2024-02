Le Sensationnel MajoR Ut – Festival Handiclap Parc des Chantiers Nantes, dimanche 31 mars 2024.

sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-31 14:00 – 18:00

Gratuit : oui sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Une batterie-fanfare !Dans une esthétique réglementaire de batterie-fanfare, le Sensationnel MajoR Ut exécute des performances facétieuses dans un paysage exigeant de musiques savantes. Les harmonies municipales, les arts du cirque, le cinéma muet, les fêtes populaires, le dressage équestre sont autant d’univers singuliers que le trio traverse librement, détournant avec panache les codes autant que les usages, toujours avec finesse, mais dans un irrésistible esprit d’autodérision. Avec une remarquable virtuosité, le trio s’emploie à réconcilier les musiques de jazz et le patrimoine classique, en proposant des associations aussi habiles qu’inattendues : Franz Schubert cohabite gracieusement avec Ennio Morricone, Jean-Philippe Rameau fraternise joyeusement avec Louis Armstrong, Piotr Ilitch Tchaïkovski sympathise malicieusement avec Franck Sinatra, Duke Ellington s’harmonise naturellement avec Nino Rota… Les interprétations libres et décomplexées du Sensationnel MajoR Ut expriment ainsi des sensibilités plurielles, en jouant des juxtapositions espiègles portées par des arrangements subtils et une euphorie communicative ! MajoR PaV’ (Vianney Paviot) : Saxophone Baryton à longue Portée, Solo Suffoquant & grosse caisse de ParadeMajoR QueZ’ (Etienne Quezel) : Clarinette métal de précision, Cymbales d’orchestre & Boîte à Musique VertigineuseMajoR PouL’ (Sébastien Poulain) : Banjo ténor, Porte-Voix, Tambour impérial & Trombone à Coulisse Puissant En continu de 14h à 18h Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Parc des Chantiers Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr/