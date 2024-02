PETITe – Festival Handiclap Parc des Chantiers Nantes, dimanche 31 mars 2024.

Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-31 16:00 – 17:15

Gratuit : non 8 € / 12 € Billetterie : billetweb.fr Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Chansons décalées PETITe ou les belles retrouvailles de Virginie Lambert et Corinne Gazull, les chanteuses des Épuisettes, accompagnées à la guitare par David Sauvourel.PETITe écrit et chante des chansons légères et déchirées, ironiques et ciselées, décalées et graves, aux clins d’œil jazzy, flamenco, brésiliens, slaves, réalistes…PETITe donne la part belle au texte et livre subtilement des portraits de femmes, tantôt mutines, séductrices, vengeresses, facétieuses…PETITe revendique cette sobriété dans les arrangements pour porter les harmonies complices des voix et prendre le public par le cœur…PETITe fait rire, pleurer, sourire, entendre, fredonner, voyager, claquer des doigts, rêver, fantasmer, aimer… Vibrer tout simplement.Et quand on leur demande : « Mais que ferez-vous quand vous serez grandes ? », elles répondent d’une pirouette : « Eh bien, on sera PETITe ! » Durée : 1h15 Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Parc des Chantiers Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr/