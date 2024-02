Catch Kids Club – Festival Handiclap Parc des Chantiers Nantes, dimanche 31 mars 2024.

Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-31 17:00 – 18:00

Gratuit : non 8 € / 12 € Billetterie : billetweb.fr Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Par la Fédération officielle de catch de dessinateurs à moustaches nantais Le Catch Kids Club est la seule discipline au monde où se confrontent les artistes les plus talentueux et les combattants les plus féroces : les catcheurs dessinateurs.Sur leur ring, ils invitent les enfants à participer à une série d’épreuves dessinées. À l’issue de chaque confrontation, le jeune public devra voter pour le vainqueur et le perdant.Encadrés par un présentateur irritant, une pom-pom girl démente et un DJ expert en goûters d’anniversaire, les matchs se succéderont dans l’hystérie d’une boum. Riez, les enfants ! Tremblez, les parents ! Les Dessinateurs À Moustaches s’emparent de la scène du festival Handiclap pour un combat de catch endiablé ! Public : à partir de 6 ans Durée : 1h Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Parc des Chantiers Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr/