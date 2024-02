Bain sonore – Festival Handiclap Parc des Chantiers Nantes, samedi 30 mars 2024.

Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-30 11:00 – 12:00

Gratuit : non 6 € Billetterie : billetweb.fr Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Un bain sonore est une expérience méditative, une relaxation, réalisé avec des bols chantants tibétains, arbre de pluie, carillons Koshis et tambour.Il n’y a rien à faire, juste à se laisser faire, fermer les yeux et se laisser bercer, transporter, par les sons et les vibrations, confortablement installé sur un transat. Ce temps de relaxation et de méditation passive est animé par Emilie Vasset qui est par ailleurs artiste tatoueuse et baroudeuse. Installée aux Ateliers de Chanzy, elle sillonne également festivals et conventions avec son camion aménagé. Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h. Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Parc des Chantiers Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr/