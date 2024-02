Micro Circuit – Festival Handiclap Parc des Chantiers Nantes, samedi 30 mars 2024.

sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-30 15:00 – 19:00

Gratuit : oui sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Studio de radio itinérant.Micro Circuit est un studio radiophonique itinérant composé d’une cabine de régie, d’une table d’interview et de plusieurs systèmes de diffusion sonore.A son bord, Benjamin Pasternak, ingénieur du son, et Julien Sauvaget, animateur radio et comédien, proposent des interventions et écritures radiophoniques sur mesure au service d’événements et de projets de territoires.Les missions sont de tisser un fil rouge, faire du lien, informer les publics, animer des tables rondes, ouvrir le micro aux passants, laisser des traces sonores (enregistrements/podcasts) et sonoriser des espaces.La marque de fabrique de ce projet est l’art de rue, par sa mobilité, son adaptabilité et le spectacle pour l’écriture de temps forts. Par la Compagnie Sauvage / Collectif Mobil Casbah. En continu de 15h à 19h Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Parc des Chantiers Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr/