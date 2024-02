Dans la jungle – Festival Handiclap Parc des Chantiers Nantes, samedi 30 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-30 17:30 – 18:30

Gratuit : non 8 € / 12 € Billetterie : billetweb.fr Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Concert dessinéAvec pour inspiration la musique ellingtonienne et l’atmosphère singulière du récit d’aventure de Joseph Conrad, le Sensationnel MajoR Ut s’associe à l’illustrateur Benjamin Bachelier dans cette fantasmagorie musicale immersive qui plonge le spectateur au coeur de la jungle et des sons de la pluie diluvienne, du chant des insectes, des pépiements de petits oiseaux et des grondements d’animaux sauvages. Ce concert-dessiné restitue l’atmosphère moite et inquiétante d’une forêt primaire luxuriante qui prend la forme d’une aquarelle en constante évolution. Au son de lourds tambours de cérémonies occultes, d’appels sorciers ou d’excentriques appeaux à éléphants, les musiciens nous embarquent dans leurs explorations zoologiques sur les rives obscures d’un fleuve inconnu pour un dépaysement assuré. Par le Sensationnel MajoR Ut Dessins & scénographie : Benjamin BachelierClar, clar basse & direction des musiques : Etienne QuézelSax baryton, sax alto, arrangements : Vianney PaviotBanjo ténor, trombone, appeaux & objets, tambour de cérémonie : Seb Poulain Tout public à partir de 6 ans Durée : 1h. Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Parc des Chantiers Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr/