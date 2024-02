Bob’s Not Dead – Festival Handiclap Parc des Chantiers Nantes, samedi 30 mars 2024.

Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-30 21:00 – 22:00

15 € / 20 € Billetterie : billetweb.fr

Concert. Bob’s Not Dead (Chanson punk) : Ce qu’il y a de chouette chez « Bob’s Not Dead ! », c’est qu’il surprend toujours là où on ne l’attend pas tout en étant exactement conforme à ce qu’on en espère. La marque des artistes, les vrais, ceux qui ont une personnalité tellement marquée et tellement assumée qu’ils peuvent s’affranchir de tous les codes et se balader dans tous les styles musicaux tout en conservant leur identité propre.Ce qui frappe dans son dernier album, « Les os sur la peau », c’est qu’il s’agit avant tout d’un album de chanson française, dans ce qu’elle a de plus intelligent et que Bob n’a peut-être jamais été autant chanteur et peut-être jamais autant auteur, aussi !Tour à tour nostalgique, émouvant et drôle, avec le mot juste et la formule qui tue, une vraie poésie du quotidien et une tendresse infinie, Bob promène son spleen d’un idéal, son amour pour les gens simples et vrais, son rire comme politesse du désespoir.Avec ce nouvel album, Bob résume en fait parfaitement ce qu’il est aujourd’hui : un chanteur libre, intemporel, jamais à la mode et donc jamais démodé, presque gitan, un peu anar, mais surtout, pour paraphraser le titre de l’album, un mec avec le cœur sur la peau. Durée : 1h. Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Parc des Chantiers Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr/