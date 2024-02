Leonie – Festival Handiclap Parc des Chantiers Nantes, vendredi 29 mars 2024.

Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-29 21:00 – 22:00

Gratuit : non 15 € / 20 € Billetterie : billetweb.fr Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Concert. Leonie (Surf pop) : Ils s’appellent Fred, Marc et Alban, et pourtant ils se sont baptisés Leonie : drôle de nom pour un groupe de garçons ! L’idée de cette entité atypique date des années collège, quand Marc et Fred, membres fondateurs et auteurs compositeurs, rêvaient déjà sur les plages de Vendée d’un avenir de pop star. Après des études supérieures de violon et trompette au Conservatoire, les deux frères décident de composer un album par an pour donner une cinquantaine de concerts chaque été sur la côte vendéenne. Aujourd’hui, ce nouvel album est le fruit de cette expérience de dix ans et reste fidèle à ce qui les a construits, marqués par une décennie musicale plurielle entre Téléphone et Goldman, Oasis et Coldplay, Oxmo Puccino et Youssoupha ou Blink 182.Une fois l’album terminé, ils rencontrent lors d’une soirée Alexandre Zulliani, le réalisateur de l’album de Thérapie Taxi. Lui confier la réalisation de leur album s’impose comme une évidence. L’idée : magnifier leur son pop qui puise ses racines dans le rock, et appuyer l’énergie et l’esprit festif que l’on retrouve lorsqu’ils sont sur scène. En résulte, une bande originale de vacances iodées proposée par un trio de surfeurs devenu citadins qui se raconte au gré de leurs expériences avec détermination. Durée : 1h. Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Parc des Chantiers Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr/