Soirée d’inauguration du Festival Handiclap Parc des Chantiers Nantes, jeudi 28 mars 2024.

Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-28 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre Sous chapiteau – sur l’Esplanade des Traceurs de coques

Le festival Handiclap piloté par l’APAJH 44 soutient le même objectif depuis sa création : sensibiliser le grand public à la question du handicap, favoriser l’accès à la culture des personnes en situation de handicap et cultiver le partage de moments culturels, entre amis et en famille. L’inauguration de la 37e édition de Handiclap (festival du 28 au 31 mars 2024) mettra en lumière un projet d’action culturelle en établissement et service médico-social, en présence des artistes intervenants et des participants au projet. Durée : 1h30 L’inauguration est interprétée en Langue des Signes Française.

Parc des Chantiers Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr/