Les Beaux Jours Parc des Champs-Élysées Grenoble, 7 juillet 2023, Grenoble.

Les Beaux Jours 7 – 28 juillet Parc des Champs-Élysées Entrée libre

Les Beaux Jours

Les équipes du Prunier Sauvage et de la Maison de l’enfance Bachelard se mobilisent pour vous proposer Les Beaux jours : un programme d’ateliers artistiques et ludiques, ainsi que des spectacles gratuits et accessibles à toutes et tous durant tout le mois de juillet.

Les Beaux Jours c’est l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis dans le cadre enchanteur du parc pour découvrir, apprendre en s’amusant et se laisser surprendre et émouvoir.

Programme :

Mosaïque Orchestra : Le 7 juillet à 19h

Ici-Même : Du 8 au 10 Juillet à 19h

Culture ailleurs : Du 11 au 12 Juillet à 18h

Les Barbarins Fourchus : Le 21 juillet à 19h

Sale Gamine : Le 28 juillet à 19h

Un Euro ne fait pas le printemps : Le 28 juillet à 19h

Ateliers d’initiation : Les jeudi 13, 20 et 27 du mois de juillet à partir 18h30

*Informations pratiques

*Tout public – gratuit

Lieu – Parc des Champs-Elysées à Grenoble

Petite buvette et restauration sur place en fonction des événements

Programme détaillé :

Mosaïque Orchestra (musique arabo-andalouse)

Pour le lancement des Beaux-Jours, embarquez pour un voyage dans un Orient délicat et raffiné. Le Mosaïque Orchestra, c’est une vingtaine de musiciens et musiciennes réunit pour nous faire revivre les sonorités arabo-andalouses qui ont bercé des générations, de Bassora à Casablanca, en passant par Beyrouth ou Tunis. Un hommage à des artistes tels que Faïrouz, Oum Kalthoum ou Abdel Halim El Hafez. Le 7 juillet, installez-vous confortablement dans le Théâtre de verdure et laissez-vous emporter dans une ambiance digne des mille et une nuits.

Ici-Même – « The Distance between us »

Venez au Parc, vivre l’expérience Ici-Même [GR]. Un temps suspendu à vivre ensemble. Le collectif artistique nous invite à vivre et rencontrer le parc Bachelard – dit des Champs Elysées, autrement. A arrêter nos pas, oreilles tendues à l’écoute d’un tempo de lisière à la tombée du jour… Là-bas, dans ce parc, se côtoient des passants, des jeux, des pays et des histoires furtives. Ici-Même|GR] nous invite à les découvrir !

Culture ailleurs – « Charbonniers ! »

Au cœur du parc, venez découvrir un secret mystérieux : celui du charbon. Un musicien, deux artistes charbonniers et… un cheval, nous révèlent l’art des Charbonniers et l’imaginaire autour du carbone et son empreinte écologique. Le carbone dont la souplesse est l’un des secrets de la vie sur Terre, avec son caractère très dynamique : il s’attache, se lie, collabore. Il est toujours en transformation. Rendez-vous donc le 11 juillet avec un pique-nique à partager et un objet végétal, bois pour en faire une œuvre carbonée.

Les Barbarins Fourchus – «La Premiata Sound System » + Apéro – Guinguette + Activitées ludiques

La Premiata Sound System propose une soirée entre écran et parquet de danse aux rythmes effrénés de la botte italienne. Le duo Walter Subjack et Sergio Zamparo propose un mix electro dansant sur des images de films italiens des années 50 – 60 (du Fellini, du Pasolini, des films de série B, Sofia Loren…). Du quoi se laisser subjuguer par le charme à l’italienne mais avec le petit côté décalé propres aux Barbarins Fourchus.

Sale Gamine – «Levantaté !»

Attention, Mala Chica et Molo Chico sont là pour soulever les foules. Avec humour et dérision, le duo de révolutionnaires entend changer le monde et unir les peuples à travers leurs chants, leurs musiques et une incroyable énergie. Pour convaincre le monde entier à rejoindre leur cause, ils ont concocté, avec toute leur malice, leur sincérité,leur fantaisie et leur maladresse, un programme de chansons à deux voix accompagnés de leurs fidèles accordéon, saxophone baryton, soprano,banjolélé et autres surprises. Ils sont ultra-vitaminés, ils débordent d’amour, de rebelle-attitude, de fragilités et de poésie et ils comptent bien soulever le monde pour chanter,danser, jouer, et boxer ensemble.

Un Euro ne fait pas le printemps – « A travers temps »

A travers temps est un spectacle déambulatoire. L’étrange M. Lachvelsastangrechn sera votre guide pour une exploration très particulière du parc. Vous ne verrez plus jamais ni les plantes, ni les arbres, ni ce qui vous entoure, de la même manière. Au travers de cadres rouges, vous apprendrez à décaler complétement votre regard.

Ateliers d’initiation / Tous les jeudis de Juillet à partir de 18h30

Ateliers d’initiation artistiques et jeux, tous les jeudis de juillet dès 18h dans le Parc – inscriptions auprès de Violaine du Prunier Sauvage sur billetterie@lepruniersauvage.com ou au 04 76 49 20 56.

Jeudi 13 juillet à 18h30

Atelier arts plastiques (Sarah Gauthier)

Atelier vidéo (La Petite Poussée)

Atelier ludique animé (MEB )

Jeudi 20 juillet à 18h30

Atelier Bien dans son assiette (Julie Berger)

Atelier vidéo (La Petite Poussée)

Atelier ludique (MEB)

Jeudi 27 juillet à 18h30

Atelier la mélodie des choses – Partition dansée ( Isabelle Raquin)

Atelier vidéo (La Petite Poussée)

Atelier ludique (MEB)

Parc des Champs-Élysées 59 Rue Albert Reynier, 38100 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 3 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 76 36 36 https://www.grenoble.fr/lieu/362/137-parc-des-champs-elysees-bachelard.htm [{« link »: « mailto:billetterie@lepruniersauvage.com »}] Parc très agréable situé face au stade Lesdiguières. Ce parc est le lieu idéal pour passer une agréable journée à proximité du centre ville de Grenoble, avec son bassin central, ses aires de jeux pour les enfants, son petit train et son parcours sportif.

Situé sur les anciens terrains du seigneur de Montrigaud « le seigneur de Montrigaud était membre de la famille des Marquis de Sassenage et des seigneurs Alleman d’Uriage », ces parcelles longeaient le Drac au XVIII siècle. Ce parc s’étalait sur des hectares, et c’est au Comte de Médavy gouverneur du Dauphiné que l’on doit la création de ce parc, aux immenses allées.

De nos jours, un immense bassin décore ce parc et un espace de jeux fera la plus grande joie des enfants. Un petit train vous attend pour vous emmener admirer la flore de ce parc, et un parcours sportif de 1,5 km avec 23 exercices, de grandes pelouses pour jouer ou faire des pique-niques sont également disponibles. transports à proximité, présence de parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T21:00:00+02:00

2023-07-28T19:00:00+02:00 – 2023-07-28T21:00:00+02:00

© Le Prunier Sauvage