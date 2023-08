5ème édition de Fête du sol vivant Parc des Cèdres Chabrillan, 1 octobre 2023, Chabrillan.

Chabrillan,Drôme

Cette année, nous donnons la parole aux experts pour mieux comprendre le rôle des sols. Sans oublier les traditionnelles animations : compostage, broyage, paillage, découvertes des petites bêtes du sol….

2023-10-01 09:30:00

Parc des Cèdres

Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This year, we’re giving the floor to experts to help us better understand the role of soil. Not forgetting the traditional activities: composting, shredding, mulching, discovering the little bugs of the soil…

Este año, damos la palabra a expertos para que nos ayuden a comprender mejor el papel del suelo. Sin olvidar las actividades tradicionales: compostaje, trituración, acolchado, descubrimiento de las pequeñas criaturas del suelo…

Dieses Jahr lassen wir Experten zu Wort kommen, um die Rolle des Bodens besser zu verstehen. Nicht zu vergessen die traditionellen Animationen: Kompostieren, Häckseln, Mulchen, Entdeckung der kleinen Bodentiere…

