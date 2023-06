Solitude.s parc des Caudreleux Neuville-en-Ferrain, 11 juillet 2023, Neuville-en-Ferrain.

Solitude.s Mardi 11 juillet, 20h00 parc des Caudreleux Gratuit

Solitude·s est une tentative d’être paysage, d’être des hommes sauvages et non moderne. Nous ne rejetons pas la modernité, mais il y en a assez qui s’en chargent, alors nous souhaitons devenir des hommes sauvages. Pourquoi devenir ? Parce que l’on nous a tout appris pour être moderne mais l’on ne nous a rien appris pour être sauvages. Ce qui nous pousses n’est autre qu’un profond sentiment de liberté. Nous désenchaîner des peurs, aller au-delà de ce qui est visible. Vivre libre dans le corps et dans l’esprit, dans l’espace et dans le temps. Mais comment ? En commençant par un geste simple, la marche. Alors nous marchons librement et peu à peu nous retirons les couches, les unes après les autres, ce qui nous permet d’entrevoir la liberté. Puissons-nous être loup, être roche, être fleur et s’il reste de l’espace être des hommes. Solitude·s est une sorte d’abandon à la gravité, au temps, à nos chaînes.

Au cœur de cette œuvre, il y a une pyramide quadrangulaire faite de bois et de métal avec au sommet un mat lesté, par une pierre, tenant en déséquilibre sur la pointe. Cet agrès, appelé balancier, permet à l’acrobate de distordre le temps, grâce à son mouvement circulaire et son inertie.

Joués en live, des sons électroniques et organiques, diffusés en quadriphonie, enveloppent les artistes et le public dans un espace commun. Ensemble, ils tentent d’être paysage.

Compagnie : la Migration

–

Tout public

Durée : 30 minutes

–

Dans le cadre des festivités de la Fête Nationale, buvette et petite restauration sur place

18h30 || APERIT’NIQUE : apportez votre apéritif et/ou pique-nique et s’installez-vous sur les tables ou sur les plaids mis à disposition dans le parc.

–

Pour y aller

Bus Ligne L8 – Arrêt La Forgette / Ligne Z1 – Arrêt Berquier

Covoiturage

Vélo

Parking de stationnement à proximité OCL Tennis, rue du Christ (300m – 4 min à pieds)

parc des Caudreleux 60 rue du christ Neuville en Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T20:00:00+02:00 – 2023-07-11T20:30:00+02:00

2023-07-11T20:00:00+02:00 – 2023-07-11T20:30:00+02:00

Le Prato Les Belles Sorties d’été

Mathéo EVEN