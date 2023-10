Cet évènement est passé Balade découverte et cuisine sauvage Parc des Buttes-Chaumont, 1 Rue Botzaris, 75019 Paris, France Paris Catégories d’Évènement: Département de Paris

Paris Balade découverte et cuisine sauvage Parc des Buttes-Chaumont, 1 Rue Botzaris, 75019 Paris, France Paris, 4 mars 2023, Paris. Balade découverte et cuisine sauvage 4 mars – 28 octobre, les samedis Parc des Buttes-Chaumont, 1 Rue Botzaris, 75019 Paris, France Tarifs : Normal 94€ Vous commencerez par une balade immersive de 1h30 dans le Parc pour voir les plantes dans leur environnement naturel. Vous mettrez en éveil tous vos sens pour observer, sentir et toucher les plantes qui vous entourent. Natalia vous donnera les clés pour apprendre à les identifier avant de partir en cuisine pour réaliser des recettes gourmandes et sauvages ! L’atelier se terminera par une dégustation des préparations réalisées avec le groupe. Vous recevrez ensuite par mail une fiche avec les règles de cueillette, le détail des recettes et l’information sur les plantes observées et utilisées ! Objectifs Apprendre à observer et décrire une plante pour l’identifier Mettre en éveil tous ses sens pour découvrir les saveurs originales et souvent inconnues des plantes sauvages Apprendre à transformer les plantes sous différentes formes pour les utiliser dans la cuisine de tous les jours Acquérir des bases en cuisine végétale Partir avec des recettes simples à reproduire avec d’autres ingrédients Développer sa créativité en cuisine Le lieu La balade aura lieu dans le beau Parc des Buttes Chaumont pour observer les plantes sauvages dans un cadre urbain. La partie cuisine se déroulera à l’atelier cuisine du FoodLab se trouve dans le 19ème arrondissement de Paris, à deux pas du Parc. Une cuisine végétale, biologique et de saison ! La cueillette sauvage apporte une dimension encore plus grande à la notion de saisonnalité. Je garantis cette cohérence avec le choix des produits utilisés dans la confection des recettes de l’atelier. Les préparations seront 100% végétales avec des ingrédients intégralement biologiques et de saison. Ma cuisine est colorée et empreinte de diverses influences. Des racines colombiennes, à la nouvelle cuisine française, j’intègre dans mes recettes des plantes sauvages pour les sublimer et vous régaler ! Important Un minimum de 6 participants est requis pour le maintien de l’atelier.

L’atelier est adapté à tous les niveaux. Les billets ne sont pas remboursables. Si vous avez un empêchement, vous pourrez donner votre billet á la personne de votre choix ! Durée : 4h30

Activité organisée par Natalia – Animatrice et cheffe

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-decouverte-and-cuisine

Parc des Buttes-Chaumont, 1 Rue Botzaris, 75019 Paris, France
Paris 75019

