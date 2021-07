Fère-en-Tardenois Le parc des Bruyères Aisne, Fère-en-Tardenois Parc des bruyères Le parc des Bruyères Fère-en-Tardenois Catégories d’évènement: Aisne

Quel bonheur qu’une promenade au Parc des Bruyères… quelles que soient la saison et l’heure ! Quelle joie de le partager ! Et quel plaisir qu’une partie de pêche (avec permis) ! Ce parc de plus de 80 ha faisait autrefois partie du Parc du château. Il est géré conjointement par l’Office National des Forêts et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie. Découvrez le parc et ses étangs Le parc des Bruyères Rue du Château direction Fismes – Fere-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Aisne

