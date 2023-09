Brocante & Vide grenier Parc des Beauvières Ribérac, 8 octobre 2023, Ribérac.

Ribérac,Dordogne

Brocante & vide grenier organisé par le comité de Jumelage – Buvette & petite restauration sur place – 2€ le mètre linéaire.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Parc des Beauvières

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Flea market & garage sale organized by the Twinning Committee – Refreshments & snacks on site – 2? per linear metre

Mercadillo y venta de garaje organizados por el Comité de Hermanamiento – Refrescos y tentempiés in situ – 2? por metro lineal

Mise à jour le 2023-09-15 par Val de Dronne