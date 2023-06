Y a plus d’Hiboux en mer Parc des Beaumonts, rue Paul Doumer, 93100, Montreuil Montreuil Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Y a plus d'Hiboux en mer Dimanche 23 juillet, 16h00 Parc des Beaumonts, rue Paul Doumer, 93100, Montreuil Accès libre – inscription appréciée par mail club4ruelles@gmail.com ou sms 0670426773 Beaumonts Paradise – SPECTACLE cirque, contes de pirate Les frères Basilik a bord du sans pitié, tours a tours, marins, magiciens, habiles pirates ou poètes acrobates…

Suivez leurs aventures dans un cadre idyllique de nature ! Spectacle de cirque crée par l’artistes Amaury Roulleau

Objectifs : Nous souhaitons proposer la programmation de petits événements culturels pluridisciplinaires et adaptés à l’environnement du parc, à ses usagers dans le but de transmettre par l’artistique les valeurs de l’association sur l’éco-responsabilité, les changements climatiques, la sensibilisation à la faune et à la flore et au respect de la biodiversité. Nous mettons en avant la valorisation de la création émergente du territoire pour établir notre programmation. – Animation du parc – Sensibilisation – Apprentissage par le ludique – Création de lien social intergénérationnel – Valorisation de la jeune création – Laboratoire d’usages Un verre d’infusion sera offert pendant le concert. INFOS : 23 Juillet 2023 – 16h00 06 70 42 67 73 FB : MONTREUIL PARADISE Association Collectif Paradise Parc des Beaumonts, rue Paul Doumer, 93100, Montreuil Parc des beaumonts, 93100 montreuil Montreuil 93100 Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « club4ruelles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0670426773 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

