Lectures de Paysages – observations, apprentissages et discussions sur les paysages Dimanche 23 juillet, 15h00 Parc des Beaumonts, rue Paul Doumer, 93100, Montreuil Visite gratuite – inscription conseillée par mail club4ruelles@gmail.com ou sms 0670426773

Le Parc des Beaumonts : des paysages à lire et découvrir – visite des différents espaces

Ces visites seront animées par Aurélien Rol-Tanguy, paysagiste DPLG coordinateur de l’association Lez’Arts dans les murs, aux Murs-à-Pêches de Montreuil. Spécialiste de cette zone il offrira une visite ludique du Parc des Beaumonts afin de découvrir les différentes espaces du Parc : éco-paturage, colline, mare, vues sur la ville, etc.

Objectifs :

– Faire découvrir et mieux connaître le parc, ses espaces, son histoire à toutes et tous et plus particulièrement ses usagers et ses riverains.

– Créer des situations pour favoriser et permettre la rencontre et le partage entre les différents usagers du parc (familles, enfants, adolescents, jeunes, retraités, propriétaires d’animaux de compagnie, sportifs, etc.).

– Sensibiliser les usagers et les riverains à la vie du parc, son évolution, sa biodiversité et les interactions entre l’action de l’homme, les usages et la biodiversité.

Un verre d’infusion sera offert pendant la visite.

Dimanche 23 Juillet 16h

Parc des Beaumonts, rue Paul Doumer, 93100, Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Collectif Paradise