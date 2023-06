CONTE & CHANSONS SUR LA NATURE – Petit bout d’histoires Parc des Beaumonts, rue Paul Doumer, 93100, Montreuil Montreuil, 2 juillet 2023, Montreuil.

CONTE & CHANSONS SUR LA NATURE – Petit bout d’histoires Dimanche 2 juillet, 16h00 Parc des Beaumonts, rue Paul Doumer, 93100, Montreuil Gratuit – inscription conseillée par mail club4ruelles@gmail.com ou sms 0670426773

Petit bout d’histoire – Conte sur la nature

Le conteur Ralph Nataf de l’association Milles et un chemins va nous emmener dans de nombreux pays pour nous parler de la nature, des mythes, des animaux et des plantes du monde accompagné de ses instruments. Un voyage a vivre en famille à l’ombre d’un grand arbre.

Objectifs :

– Faire découvrir de manière ludique et mieux connaître le parc, ses espaces, son histoire à toutes et tous et plus particulièrement aux enfants

– Créer des situations pour favoriser et permettre la rencontre et le partage entre les différents usagers du parc (familles, enfants, adolescents, jeunes, retraités, propriétaires d’animaux de compagnie, sportifs, etc.)

– Sensibiliser les enfants à la vie du parc, son évolution, sa biodiversité et les interactions entre l’action de l’homme, les usages et la biodiversité.

– Moment de culture et de partage

Un goûter sera offert après le conte.

INFOS :

2 juillet 2023 à 16h00

06 70 42 67 73

FB : MONTREUIL PARADISE

http://montreuilparadise.com/

Association Collectif Paradise

Parc des Beaumonts, rue Paul Doumer, 93100, Montreuil Parc des beaumonts, 93100 montreuil Montreuil 93100 Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0670426773 »}, {« type »: « email », « value »: « club4ruelles@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/montreuilparadise/ »}, {« link »: « http://montreuilparadise.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T16:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

2023-07-02T16:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

Visite paysage

© Montreuil Paradise – LO