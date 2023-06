Lectures de Paysages – observations, apprentissages et discussions sur les paysages Parc des Beaumonts, rue Paul Doumer, 93100, Montreuil Montreuil, 2 juillet 2023, Montreuil.

Lectures de Paysages – observations, apprentissages et discussions sur les paysages Dimanche 2 juillet, 15h00 Parc des Beaumonts, rue Paul Doumer, 93100, Montreuil Visite gratuite – inscription conseillée par mail club4ruelles@gmail.com ou sms 0670426773

Le Parc des Beaumonts : des paysages à lire et découvrir – visite des différents espaces

Ces visites seront animées par Aurélien Rol-Tanguy, paysagiste DPLG coordinateur de l’association Lez’Arts dans les murs, aux Murs-à-Pêches de Montreuil. Spécialiste de cette zone il offrira une visite ludique du Parc des Beaumonts afin de découvrir les différentes espaces du Parc : éco-paturage, colline, mare, vues sur la ville, etc.

Objectifs :

– Faire découvrir et mieux connaître le parc, ses espaces, son histoire à toutes et tous et plus particulièrement ses usagers et ses riverains.

– Créer des situations pour favoriser et permettre la rencontre et le partage entre les différents usagers du parc (familles, enfants, adolescents, jeunes, retraités, propriétaires d’animaux de compagnie, sportifs, etc.).

– Sensibiliser les usagers et les riverains à la vie du parc, son évolution, sa biodiversité et les interactions entre l’action de l’homme, les usages et la biodiversité.

Un verre d’infusion sera offert pendant la visite.

Dimanche 2 Juillet 16h

INFOS :

06 70 42 67 73

FB : MONTREUIL PARADISE

Association Collectif Paradise

Parc des Beaumonts, rue Paul Doumer, 93100, Montreuil Parc des beaumonts, 93100 montreuil Montreuil 93100 Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0670426773 »}, {« type »: « email », « value »: « club4ruelles@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T16:00:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T16:00:00+02:00

balade visite

© Collectif Paradise