« Balades contées » par la Compagnie Communic’arte Parc des Beaumonts (Entrée Nord) Montreuil, 26 juillet 2023, Montreuil.

« Balades contées » par la Compagnie Communic’arte Mercredi 26 juillet, 16h30 Parc des Beaumonts (Entrée Nord) Participation libre

Découvrez la grande richesse naturelle du parc des Beaumonts.

Au fil de nos promenades contées, nous souhaitons faire découvrir la grande richesse naturelle du parc des Beaumonts et sensibiliser le grand public à la nécessité de protéger sa biodiversité. Les histoires partagées permettront au public de mieux comprendre le mystère de la nature, son écosystème fragile et les menaces auxquelles il est confronté. Ces histoires permettront également de réfléchir à la manière de préserver de manière harmonieuse les liens étroits entre l’homme et la nature.

Les promenades contées sont préparées et dirigées par des conteurs professionnels de notre équipe artistique.

Parc des Beaumonts (Entrée Nord) 2 Rue Paul Doumer 93100 Montreuil Montreuil 93100 Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-07-26T16:30:00+02:00 – 2023-07-26T17:30:00+02:00

balade contée biodiversité

Compagnie Communic’artE