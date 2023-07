Journées européennes du Patrimoine à Isle Parc des Bayles Isle, 16 septembre 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

Les 16 et 17 septembre à l’espace Bayles, près du parc à Isle,

Venez découvrir l’espace Bayles à travers des visites guidées, des expositions sur l’eau et des conférences, lors des journées européennes du Patrimoine.

Retrouvez le programme sur le site internet de la commune..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Parc des Bayles

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



September 16 and 17 at Espace Bayles, near the park in Isle,

Come and discover Espace Bayles through guided tours, water exhibitions and conferences, during the European Heritage Days.

See the program on the commune’s website.

Los días 16 y 17 de septiembre en el Espace Bayles, cerca del parque de Isle,

Venga a descubrir el espacio Bayles a través de visitas guiadas, exposiciones sobre el agua y conferencias, durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Consulte el programa en la página web del municipio.

Am 16. und 17. September im Espace Bayles, in der Nähe des Parks in Isle,

Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes den Espace Bayles mit Führungen, Ausstellungen zum Thema Wasser und Vorträgen.

Das Programm finden Sie auf der Website der Gemeinde.

