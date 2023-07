Sophro’balade à Isle Parc des Bayles Isle, 22 août 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

A l’espace des Bayles à Isle, près du parc, à 14h30,

Venez profiter d’une séance de sophrologie à l’extérieur. C’est l’alliance de la sophrologie et de la marche en pleine conscience dans un espace de Nature. L’expérience du confinement lié au Covid-19 a provoqué chez beaucoup d’entre nous une prise de conscience du besoin vital de fréquenter les espaces verts.

Prévoyez une tenue adaptée !

Réservations au 05.55.50.35.28 ou 06.98.94.21.97..

2023-08-22 fin : 2023-08-22 15:30:00. .

Parc des Bayles

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At Espace des Bayles in Isle, near the park, at 2:30pm,

Come and enjoy an outdoor sophrology session. It’s a combination of sophrology and mindfulness walking in a natural setting. The experience of Covid-19 has made many of us aware of the vital need to enjoy green spaces.

Make sure you wear appropriate clothing!

Bookings on 05.55.50.35.28 or 06.98.94.21.97.

En el Espace des Bayles de Isle, cerca del parque, a las 14.30 horas,

Venga a disfrutar de una sesión de terapia de relajación al aire libre. Se trata de una combinación de terapia de relajación y caminata de atención plena en un entorno natural. La experiencia de estar confinados por Covid-19 ha hecho que muchos de nosotros tomemos conciencia de la necesidad vital de pasar tiempo en espacios verdes.

¡Asegúrate de llevar ropa adecuada!

Reservas en los teléfonos 05.55.50.35.28 o 06.98.94.21.97.

Im Espace des Bayles in Isle, in der Nähe des Parks, um 14:30 Uhr,

Genießen Sie eine Sophrologiesitzung im Freien. Es handelt sich um eine Kombination aus Sophrologie und Achtsamkeitsspaziergängen in einem Naturraum. Die Erfahrung der Isolation im Zusammenhang mit Covid-19 hat bei vielen von uns ein Bewusstsein für die lebenswichtige Notwendigkeit geschaffen, sich in Grünanlagen aufzuhalten.

Achten Sie auf angemessene Kleidung!

Reservierungen unter 05.55.50.35.28 oder 06.98.94.21.97.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Limoges Métropole