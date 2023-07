Initiation à l’Aïkido Parc des Bayles Isle, 8 août 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

Parc des Bayles à 19H,

Découverte de l’aïkido par un travail à mains nues, mais également aux armes que sont le sabre en bois, le bâton et le couteau en bois.

Prévoyez une tenue de sport adaptée et de quoi vous hydrater !

Renseignements auprès de Monsieur Growas Gérard (06.08.13.02.76)..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 21:00:00. .

Parc des Bayles

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Parc des Bayles at 7pm,

Discover aikido with bare hands, but also with weapons such as the wooden sword, the wooden stick and the wooden knife.

Bring appropriate sportswear and hydration!

Information from Monsieur Growas Gérard (06.08.13.02.76).

Parque des Bayles a las 19.00 horas,

Descubra el aikido trabajando con las manos desnudas, pero también con armas como el sable de madera, el bastón y el cuchillo de madera.

Traiga ropa deportiva adecuada y mucha agua

Información del Sr. Growas Gérard (06.08.13.02.76).

Parc des Bayles um 19H,

Entdeckung des Aikido durch die Arbeit mit bloßen Händen, aber auch mit den Waffen Holzschwert, Holzstock und Holzmesser.

Bitte bringen Sie geeignete Sportkleidung und ausreichend Flüssigkeit mit!

Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Growas Gérard (06.08.13.02.76).

