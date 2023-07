Kamishibaï pour enfants Parc des Bayles Isle, 19 juillet 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

Dans le théâtre de verdure du Parc des Bayles,

Venez assister à une animation pour découvrir des histoires dans un format inédit, celui du kamishibaï, un petit théâtre japonais.

En cas de mauvais temps, l’animation se déroulera au Centre Culturel Robert Magerit, 2 avenue du Général de Gaulle à Isle.

Renseignements auprès de la médiathèque d’Isle : 05.55.43.20.59..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

Parc des Bayles

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the Parc des Bayles open-air theater,

Come and enjoy a storytelling animation in a new format: kamishibai, a small Japanese theater.

In case of bad weather, the animation will take place at the Centre Culturel Robert Magerit, 2 avenue du Général de Gaulle, Isle.

Information from the Isle media library: 05.55.43.20.59.

En el teatro verde del Parc des Bayles,

Venga a disfrutar de una actividad de cuentacuentos en un nuevo formato: el kamishibai, un pequeño teatro japonés.

En caso de mal tiempo, el acto tendrá lugar en el Centre Culturel Robert Magerit, 2 avenue du Général de Gaulle, Isle.

Información en la mediateca de Isle: 05.55.43.20.59.

Im grünen Theater des Parc des Bayles,

Erleben Sie eine Animation, bei der Sie Geschichten in einem ganz neuen Format entdecken: dem Kamishibai, einem kleinen japanischen Theater.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Centre Culturel Robert Magerit, 2 avenue du Général de Gaulle in Isle statt.

Informationen bei der Mediathek von Isle: 05.55.43.20.59.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Limoges Métropole