Sortie botanique à Isle Parc des Bayles Isle, 19 juillet 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

La mairie de Isle vous propose une sortie botanique à la découverte du végétal à l’Espace Bayles de la commune. Cet animation est l’occasion de connaître la flore environnante et de l’observer minutieusement à l’aide d’une loupe.

Pensez à venir avec une tenue adaptée à la météo et une loupe.

Renseignements auprès de la mairie d’Isle (05.55.50.38.28 ou 06.98.94.21.97)..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:00:00. .

Parc des Bayles

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Mairie de Isle invites you to take part in a botanical outing at the Espace Bayles. This event is an opportunity to learn about the flora around you, and to observe it closely with a magnifying glass.

Don’t forget to bring weather-appropriate clothing and a magnifying glass.

Information from Isle Town Hall (05.55.50.38.28 or 06.98.94.21.97).

El ayuntamiento de Isle organiza una salida botánica para descubrir la flora local en el Espace Bayles. Esta actividad es una oportunidad para conocer la flora del entorno y observarla con detalle utilizando una lupa.

No olvide traer ropa adecuada para el tiempo y una lupa.

Información en el Ayuntamiento de Isle (05.55.50.38.28 o 06.98.94.21.97).

Die Gemeindeverwaltung von Isle bietet Ihnen einen botanischen Ausflug zur Entdeckung der Pflanzenwelt im Espace Bayles der Gemeinde an. Diese Veranstaltung bietet Ihnen die Gelegenheit, die Flora der Umgebung kennenzulernen und sie mit Hilfe einer Lupe genau zu beobachten.

Bitte denken Sie daran, wetterangepasste Kleidung und eine Lupe mitzubringen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung von Isle (05.55.50.38.28 oder 06.98.94.21.97).

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Limoges Métropole