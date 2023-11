Fête de l’Escalade – Jeu d’énigmes « le trésor perdu de l’Escalade » Parc des Bastions Genève Catégorie d’Évènement: Genève Fête de l’Escalade – Jeu d’énigmes « le trésor perdu de l’Escalade » Parc des Bastions Genève, 9 décembre 2023, Genève. Fête de l’Escalade – Jeu d’énigmes « le trésor perdu de l’Escalade » 9 et 10 décembre Parc des Bastions Adultes CHF 25.- ; Ados CHF 20.- Décembre 1602, la bataille fait rage entre les Genevois et les Savoyards… Ce que l’Histoire ne dit pas, c’est qu’un incroyable trésor a disparu, secrètement caché tout au long de ces siècles. Une équipe de chercheurs a découvert un manuscrit mystérieux qui localise une entrée secrète, malheureusement verrouillée par un mot de passe. Votre défi ? Parcourir la Vieille Ville de Genève en perçant les mystères du manuscrit afin de mettre au jour le trésor perdu de l’Escalade ! Des challenges sur les traditions de l’Escalade vous attendent également sur le parcours : chants traditionnels, cris de guerre ou encore tableaux historiques… Serez-vous capables de relever les défis proposés ? Ce jeu d’énigmes intrigant vous plonge dans l’Histoire de l’Escalade et vous entraine dans une quête effrénée en Vieille Ville. Aidé des personnages clé de l’Histoire, parviendrez-vous à résoudre les énigmes et permettre à la Cité de récupérer l’incroyable trésor caché ? BON A SAVOIR ! Pour plus de liberté, ce jeu d’énigmes se réalise en autonomie. Vous serez accueillis par un.e animateur.rice au départ du jeu. >> RDV devant la Café Restaurant des Bastions, côté échiquiers, à l’heure indiquée dans la réservation Parc des Bastions Promenade des Bastions 1, 1204 Genève Genève 1204 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/fete-de-lescalade-jeu-denigmes-le-tresor-perdu-de-lescalade »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/promenabastions/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

2023-12-10T10:30:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Genève

Lieu Parc des Bastions Adresse Promenade des Bastions 1, 1204 Genève Ville Genève Age min 16 Age max 99

