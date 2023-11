Fête de l’Escalade – Grand Jeu déguisé « A la recherche de Mère Royaume » Parc des Bastions Genève, 9 décembre 2023, Genève.

En lançant sa marmite de soupe sur l’ennemi, la Mère Royaume a aidé à défendre la ville ! Une vraie héroïne qui veille encore aujourd’hui sur Genève. Ce jeu grandeur nature pour les familles vous entraine dans une quête mystérieuse, remplie d’énigmes et de défis ! Grâce à leur livret de jeu et ses nombreux indices, vos enfants partiront en famille à la recherche de la Mère Royaume. Tout au long de leur périple, les indices retrouvés leur permettront de découvrir l’histoire de l’Escalade et d’obtenir des friandises !

Les enfants seront attendus à différentes étapes de leur course pour réaliser des défis ou des challenges afin de recréer la tradition de l’Escalade : chants traditionnels, tableaux héroiques de l’Escalade, cris de guerre… Vos enfants replongeront avec malice dans la belle Escalade !

Enfilez vos plus beaux costumes de l’Escalade et rejoignez-nous aux Bastions pour chasser les savoyards !

Point de rendez-vous près des échiquiers géants

INFORMATIONS PRATIQUES

Public conseillé : les familles avec enfants de 4 à 10 ans.

Difficulté : facile (+++)

Durée : environ 1h30

Le tarif comprend un carnet de jeu, des friandises en chocolat, des bonbons et la présence d’animateurs.

Le jeu se réalise en autonomie. Les enfants sont sous la responsabilité des adultes qui accompagnent.

Parc des Bastions Promenade des Bastions 1, 1204 Genève Genève 1204

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00

