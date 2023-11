Le Marché de Noël par et pour les enfants au parc des Bastions! Parc des Bastions Genève Catégorie d’Évènement: Genève Le Marché de Noël par et pour les enfants au parc des Bastions! Parc des Bastions Genève, 6 décembre 2023, Genève. Le Marché de Noël par et pour les enfants au parc des Bastions! Mercredi 6 décembre, 14h00 Parc des Bastions gratuit Le Marché de Noël par et pour les enfants est un moment joyeux et un rendez-vous très attendu par les familles.

En vendant des jeux, des jouets et des livres de seconde main, les élèves des écoles primaires de la Ville entrent dans une démarche de consommation responsable. Dotés d’une seconde vie, ces objets agrémenteront ainsi le quotidien d’autres enfants.

Le Marché de Noël des enfants conjugue avec bonheur la magie de Noël et l’esprit de partage. Programme 13h15: accueil des élèves exposant-e-s

14h: ouverture au public

17h: fermeture et rangement Animations Intervention musicale par l’association la Bulle d’art

Maquillage de fête pour les enfants.

Promenade à poneys à l’extérieur de la tente par le Ranch de Backyland.

Goûter offfert aux enfants présents. Stand de nourriture et de boissons tenu par l’association Saint-Jean Basket.

Stand de récupération des invendus tenu par l’association CARITAS. Les animations proposées sont gratuites

Plus d'infos dans le flyer Programme 2023

Parc des Bastions
Adresse Promenade des Bastions 1, 1204 Genève
Ville Genève

