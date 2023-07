Fête Nationale à Lillebonne Parc des Aulnes Lillebonne, 14 juillet 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Programme des festivités

Centre de Secours

10h – Cérémonie des Sapeurs-Pompiers

10h30 – Départ du défilé des véhicules des Sapeurs-Pompiers

Jardin Hôtel de Ville

11h30 – Arrivée du défilé, revue et remise des médailles

12h15 – Cérémonie de la Municipalité

21h15 – Départ du défilé des majorettes Les Chaperons Rouges

Parc des Aulnes

23h – Feu d’artifice.

2023-07-14 10:00:00 fin : 2023-07-14 . .

Parc des Aulnes

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Festivities program

Emergency Center

10am – Firefighters’ ceremony

10:30 am – Departure of the fire department vehicle parade

Jardin Hôtel de Ville

11:30 – Arrival of the parade, review and presentation of medals

12:15pm – Ceremony by the Municipality

9:15pm – Departure of Les Chaperons Rouges majorettes parade

Parc des Aulnes

11pm – Fireworks display

Programa de fiestas

Centro de Bomberos

10.00 h – Ceremonia del Cuerpo de Bomberos

10.30 h – Salida del desfile de vehículos de los bomberos

Jardín del Hôtel de Ville

11.30 h – Llegada del desfile, revista y entrega de medallas

12.15 h – Ceremonia en el Ayuntamiento

21.15 h – Salida del desfile de majorettes Les Chaperons Rouges

Parque de Aulnes

23.00 h – Castillo de fuegos artificiales

Programm der Feierlichkeiten

Rettungszentrum

10:00 Uhr – Zeremonie der Feuerwehrleute

10:30 Uhr – Start der Parade der Feuerwehrfahrzeuge

Garten des Rathauses

11:30 Uhr – Ankunft der Parade, Revue und Verleihung der Medaillen

12:15 Uhr – Zeremonie der Stadtverwaltung

21.15 Uhr – Start der Parade der Majoretten Les Chaperons Rouges

Parc des Aulnes (Erlenpark)

23 Uhr – Feuerwerk

Mise à jour le 2023-07-05 par Normandie Tourisme / Attitude Manche