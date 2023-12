LUMA Arles / Atelier-gourmand Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau, 23 décembre 2023, Pont-de-Crau.

LUMA Arles / Atelier-gourmand 23 décembre 2023 – 5 janvier 2024 Parc des Ateliers, Luma Arles 19€ valable pour le premier adulte et le premier enfant (goûter inclus) / 9€ pour un adulte ou enfant supplémentaire

Ma bulle de rêve : cet atelier-gourmand s’adresse aux plus jeunes (3/6 ans) afin d’explorer la notion de rêves et d’émotions.

À travers la visite de deux expositions (Rachel Rose & Carrie Mae Weems) et diverses expériences artistiques, les enfants et adultes seront invités à explorer les sensations que provoquent des œuvres d’Art. Un atelier créatif prolongera ce moment permettant à chaque enfant de composer sa « bulle de rêve », faite de matières, textures, couleurs différentes.

Pour clôturer cet atelier, un goûter gourmand sera dégusté, pour le plus grand plaisir de tous !

Parc des Ateliers, Luma Arles 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

LUMA Arles