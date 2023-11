LUMA Arles / Réalités de la science-fiction III Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau, 15 décembre 2023, Pont-de-Crau.

LUMA Arles / Réalités de la science-fiction III 15 – 17 décembre Parc des Ateliers, Luma Arles Gratuit sur réservation

Pour cette troisième édition artistes, auteurs et autrices, chercheurs et chercheuses, abordent l’afrofuturisme, l’intelligence artificielle, et la science-fiction en tant que stratégie de résistance.

En mettant l’accent sur les futurismes alternatifs et les formes d’imagination non hégémoniques, Réalités de la science-fiction III réunira des personnalités de diverses disciplines afin d’envisager des approches critiques des archétypes occidentaux de la science-fiction et la production de récits émancipateurs.

L’ambiguïté et les complexités à plusieurs niveaux qui caractérisent les changements socio-technologiques seront également au centre de cet événement.

Avec la participation de : Shazeda Ahmed, Neïl Beloufa, Samuel R. Delany, Vinciane Despret, Mati Diop, Zoë Dubus, Atheel Elmalik, Nicolas Giraud, Nalo Hopkinson, Nora N. Khan, Isiah Lavender III, Emma McCormick-Goodhart, Shahryar Nashat, Bahar Noorizadeh, Kim Stanley Robinson, Michael Roch, Benjamin Thorel et Eden Tinto Collins.

Parc des Ateliers, Luma Arles 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

