LUMA Arles / Projection du film « Old Joy » Samedi 28 octobre, 17h00 Parc des Ateliers, Luma Arles Réservation gratuite

Old Joy de Kelly Reichardt (2006), États-Unis, 1h16

Deux amis de longue date partent camper le temps d’un week-end. Les deux hommes se retrouvent rapidement confrontés aux différences qui les opposent : l’un est ancré dans la vie adulte, l’autre ne parvient pas à se défaire de la douce insouciance de sa jeunesse.

Produit par Todd Haynes, ce film est un road-movie sensuel et initiatique, au cœur de l’immensité de la nature américaine.

Mélancolique, sensuel et d’une grande acuité intellectuelle, Old Joy devrait faire sensation. Old Joy est une méditation filmée, déchirante et consolatrice.

Le Monde

C’est reposant et splendide, car il faut ajouter à la sérénité du propos une mise en scène faisant la part belle au décor naturel où ces hommes évoluent. Sans conteste le film le plus écologique (au sens profond) du moment.

L’Humanité

Une balade sereine et revigorante (…) Marre de la pollution, besoin impérieux de vous ressourcer ? Pensez à Old Joy, vous ne serez pas déçu du voyage.

Télérama

Parc des Ateliers, Luma Arles 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T17:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:15:00+02:00

cinema gratuit