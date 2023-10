LUMA Arles / « Princesse Mononoké » Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau, 28 octobre 2023, Pont-de-Crau.

Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki (1997), Japon, 2h15

Au XVᵉ siècle, durant l’ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l’homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d’Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu’il a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras.

Dans le domaine du cinéma d’animation, c’est un véritable événement, avec des dessins d’une rare beauté. Le réalisateur dépasse l’histoire pour plonger dans la dimension de la légende.

Le Parisien

Emaillé de trouvailles visuelles somptueuses ou délicieuses (…), le film est vraiment étonnant : même si l’on n’est pas particulièrement friand de dessins animés, on est séduit !

Les Échos

Les images de Miyazaki sont si fortes qu’elles donnent tout leur sens à l’idée d’animation. (…) C’est beau et magique. C’est aussi une leçon d’humilité.

Première

