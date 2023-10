LUMA Arles / Projection du film « Sortilège » Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Pont-de-Crau LUMA Arles / Projection du film « Sortilège » Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau, 27 octobre 2023, Pont-de-Crau. LUMA Arles / Projection du film « Sortilège » Vendredi 27 octobre, 19h00 Parc des Ateliers, Luma Arles Réservation gratuite Vendredi 27 octobre à 19h00

Sortilège d’Ala Eddine Slim (2019), France / Tunisie, 2h00 Dans une caserne en Tunisie, un jeune soldat informé du décès de sa mère se voit accorder une permission. Il choisit de déserter et s’enfonce dans une mystérieuse forêt… Des années plus tard, alors qu’elle vient d’apprendre sa grossesse, une jeune femme fait une rencontre inattendue au cours d’une balade en forêt… Réservation gratuite « Sortilège » se tient au point de rencontre du contrôle et de l’aléatoire, de l’interprétation virtuose et du pur flottement, caractéristique du cinéma d’aujourd’hui.

Libération Sous ses airs de trip poétique halluciné – le film propose une expérience visuelle et sonore envoûtante – « Sortilège » nous interroge : pourquoi le tissu du réel parfois se déchire ? Qu’est-ce que cela nous dit sur la réalité ?

Transfuge Le cinéaste tunisien revient avec un coup de force plastique à la lisière du cinéma expérimental. Éblouissant.

Les Inrockuptibles Parc des Ateliers, Luma Arles 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.luma.org/fr/shop/details.html?product=65144326d60b1f646532cce7 »}] [{« link »: « https://www.luma.org/fr/shop/details.html?product=65144326d60b1f646532cce7 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T21:00:00+02:00

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T21:00:00+02:00 cinema gratuit Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Pont-de-Crau Autres Lieu Parc des Ateliers, Luma Arles Adresse 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Ville Pont-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau latitude longitude 43.674677;4.635294

Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-crau/