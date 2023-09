LUMA : Les petits explorateurs de La Tour Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Pont-de-Crau LUMA : Les petits explorateurs de La Tour Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau, 1 octobre 2023, Pont-de-Crau. LUMA : Les petits explorateurs de La Tour 1 octobre – 31 décembre, les dimanches Parc des Ateliers, Luma Arles 10€ valable pour le premier adulte et le premier enfant / 5€ pour un adulte supplémentaire / 5€ pour un enfant supplémentaire Enfants et adultes sont invités, à travers un parcours ludique et une série d’activités, à partir à la rencontre de l’architecte, du designer et de l’artiste, et ainsi découvrir une architecture originale inspirée des paysages arlésiens et des œuvres d’art surprenantes. Informations pratiques :

Langue de la visite : Français

Point de rendez-vous : entrée de La Tour, 35 avenue Victor Hugo, 13200 Arles

Durée: : 1h30

Jauge : 15 personnes maximum, adultes et enfants compris.

Visite conseillée pour les enfants de 6 à 12 ans Tarifs :

10€ valable pour le premier adulte et le premier enfant

5€ pour un adulte supplémentaire

5€ pour un enfant supplémentaire Parc des Ateliers, Luma Arles 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.luma.org/fr/shop/details.html?product=6319fc814d54a47efe4459c0 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T16:00:00+02:00

2023-12-31T14:30:00+01:00 – 2023-12-31T16:00:00+01:00 visite visite commentée Adrian Deweerdt Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Pont-de-Crau Autres Lieu Parc des Ateliers, Luma Arles Adresse 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Ville Pont-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau latitude longitude 43.674677;4.635294

Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-crau/