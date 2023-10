LUMA Arles : Archive de Hans-Ulrich Obrist – Chapitre 3 : Agnès Varda — Un jour sans voir un arbre est un jour foutu Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau, 26 juin 2023, Pont-de-Crau.

LUMA Arles : Archive de Hans-Ulrich Obrist – Chapitre 3 : Agnès Varda — Un jour sans voir un arbre est un jour foutu 26 juin 2023 – 3 mars 2024 Parc des Ateliers, Luma Arles Gratuit

Au cœur du troisième chapitre de l’archive de Hans-Ulrich Obrist se trouve sa rencontre avec Agnès Varda (1928-2019).

Cinéaste, féministe et artiste pionnière, elle a joué un rôle central dans le mouvement cinématographique de la Nouvelle Vague française des années 1950 et 1960. La trajectoire artistique de Varda couvre, selon ses propres mots, trois vies distinctes mais interconnectées, en tant que photographe, réalisatrice et artiste visuelle.

L’exposition met en lumière le rôle crucial de Obrist dans l’introduction de Varda au monde de l’art. En 1991, il se rendit pour la première fois à Paris pour une résidence à la Fondation Cartier pour l’art contemporain à Jouy-en-Josas, invité par Jean de Loisy et Marie-Claude Beaud. Au cours d’un séjour de trois mois, Obrist visita plus de 300 ateliers d’artistes, soit en moyenne cinq par jour. Il rencontra alors Dominique Gonzalez-Foerster, qui lui parla longuement d’Agnès Varda et de la portée de son travail entre fiction et documentaire. À partir de ce moment, il nourrit le rêve de la rencontrer.

C’est en 2002, grâce à Christian Boltanski et Annette Messager, que Obrist a enfin eu l’opportunité de rencontrer et de filmer Varda dans sa maison magique du 86 rue Daguerre, à Paris. À la suite de cet entretien, Molly Nesbit, Rirkrit Tiravanija et Hans-Ulrich Obrist ont invité Agnès Varda à participer à Utopia Station, une section de la 50ᵉ Biennale de Venise, dirigée par Francesco Bonami en 2003. La proposition de Varda a marqué ses débuts de « vieille cinéaste, mais jeune artiste » avec l’installation de son triptyque vidéo Patatutopia, qui célèbre les pousses et les racines de pommes de terre en forme de cœur. Comme elle le dit : « Je célèbre ainsi la résistance de ce légume. J’ai l’utopie de penser que l’on peut voir la beauté du monde dans une patate qui a germé. »

Après un demi-siècle de cinéma, Utopia Station a ouvert de nouvelles portes à Agnès Varda pour expérimenter avec des dispositifs multi-écrans d’images en mouvement, des expériences multisensorielles et des éléments tactiles. Pendant les quinze dernières années de sa vie, elle n’a cessé d’explorer le médium de l’exposition, comme en attestent certaines des œuvres prêtées par Rosalie Varda, Mathieu Demy et Ciné-Tamaris. Sa première grande exposition personnelle, L’Île et Elle à la Fondation Cartier pour l’art contemporain en 2006, prend pour point de départ l’île de Noirmoutier, qu’elle avait découvert grâce à Jacques Demy. Elle y présente pour la première fois ses désormais emblématiques cabanes de cinéma. Chaque cabane, dont la structure est constituée de bobines de film, correspond à un film qu’elle a réalisé. La dernière cabane construite de son vivant, Une Cabane de cinéma : La Serre du Bonheur en 2018, est exposée dans la Galerie des Archives à LUMA Arles.

L’amitié entre Varda et Obrist s’est développée à travers de nombreux entretiens et projets, Obrist assistant à presque toutes ses expositions, et Varda participant aux marathons de conversations de la Serpentine à Londres. Obrist lui rendait régulièrement visite rue Daguerre, parfois en compagnie de Maja Hoffmann, avec qui Varda partageait une profonde affinité pour Arles, la photographie, le cinéma et l’art contemporain. Lors de leur dernière rencontre le 3 mars 2019, Varda a invité ses amis artistes et ses proches à participer à la réalisation de sa dernière œuvre, Les Mains complices, mettant en scène des mains enlacées de couples, entourées de patates cœurs, une célébration de l’amour.

Son esprit continue à inspirer les artistes qui ont croisé son chemin, ainsi que ceux qui partagent sa soif de liberté, d’aventure, de curiosité, et son audace. Un témoignage vibrant en est rendu par les huit affiches réalisées spécialement pour cette exposition par Adel Abdessemed, Nairy Baghramian, Dominique Gonzalez-Foerster, Douglas Gordon, Katharina Grosse, JR, Annette Messager et Laure Prouvost. Sa pensée, à jamais, exalte la beauté des choses simples de la vie : « Un jour sans voir un arbre est un jour foutu. »

Commissaires d’exposition :

Hans-Ulrich Obrist, Conseiller général

Arthur Fouray, Archiviste et curateur

Cette exposition est présentée en partenariat avec Les Rencontres d’Arles.

Réservation gratuite ici.

Parc des Ateliers, Luma Arles 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.luma.org/shop/details.html?product=63a091ceefbcc82549ec60df »}] [{« link »: « https://www.luma.org/en/shop/details.html?product=63a091ceefbcc82549ec60df »}, {« link »: « https://www.luma.org/shop/details.html?product=63a091ceefbcc82549ec60df »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T10:00:00+02:00 – 2023-06-26T18:00:00+02:00

2024-03-03T10:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:00:00+01:00

exposition gratuit

© Succession Agnès Varda / Courtesy Hans-Ulrich Obrist