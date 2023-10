LUMA Arles : Theaster Gates — Min | Mon Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau, 26 juin 2023, Pont-de-Crau.

LUMA Arles : Theaster Gates — Min | Mon 26 juin – 12 novembre Parc des Ateliers, Luma Arles Gratuit

Connu pour son approche tentaculaire de la théorie de l’espace, de la sculpture, de la peinture, du film et du son, Gates transforme ce qui semble ordinaire avec un esprit de recherche et avec une imagination qui défient les limites et les conventions. Son travail réoriente et amplifie des objets d’importance historique, en abordant un large éventail de questions, telles que la production de la subjectivité, la religion, l’identité, la forme et la matérialité.

Min I Mon marque le début d’un engagement plus long entre Gates et LUMA, au cours duquel de multiples formes essentielles à ses explorations se manifesteront dans les espaces de LUMA Arles pendant plusieurs années. 民(Min), qui signifie « peuple » en japonais, et 門 (Mon), « porte », définissent la convivialité et l’hybridité culturelle souvent au cœur des projets les plus significatifs de Gates.

Au centre de la Grande Halle, Temple est construit à partir de matériaux d’expositions passées de Gates, transportant les visiteur·euses dans un lieu inspiré par ce que Gates nomme l’« Afro-Mingei ». « Afro-Mingei » est l’incarnation de l’interrogation constante de Gates concernant sa propre relation aux héritages culturels non-américains. Selon Gates, le mouvement Mingei exalte l’importance de l’excellence de l’artisanat réalisé par et pour tous·tes. Présenté comme une propagande contre l’assimilation occidentale, Gates considère l’héritage du Mingei parallèlement au mouvement Black is Beautiful, qui a remis en question les normes de beauté eurocentriques en célébrant les corps, les cheveux, la conscience et la musique noirs.

Temple, un bar à saké et une cabine de DJ, abrite les archives personnelles de Gates, qui contiennent plus de 2 500 disques vinyles de soul, de funk et de R&B. Réunissant deux éléments-clés de ses intérêts artistiques, la structure constitue un espace à la fois intime et public qui mêle des conventions culturelles préexistantes. MON – nouvelle marque de saké produite par Gates en partenariat avec la société Hakurou – est confectionnée à Tokoname au Japon, où Gates a étudié la céramique. Servi à LUMA pour la première fois au public, le saké MON illustre son exploration continue des rituels et des cérémonies propres à la culture et à la philosophie orientales.

Les murs sont tapissés de sérigraphies avec des interventions graphiques, telles que Summer Tones for a Fall Situation et Kitsch Italian Design on the Backs of Blacks, qui soulignent la beauté et l’importance de l’image noire. Ces œuvres sont extraites de milliers de tirages photographiques provenant des archives d’images de Johnson Publishing Company, éditeur des magazines Ebony et Jet, et entendent maintenir en vie l’une des plus importantes collections de la culture noire du vingtième siècle. Cherchant à connecter des réalités parfois éloignées, Gates s’affranchit des limites des supports techniques en travaillant à la redéfinition d’un concept spatial de l’art.

La pratique sculpturale de Gates et la manière dont il donne forme à des vérités complexes sur le travail, la valeur, l’origine et le matériau sont manifestes dans Sweet Chariot, Madonna in Pink et The Grind. Min I Mon mène à ce que Theaster Gates décrit comme un chemin où les portes sont volontairement laissées ouvertes, où les visiteur·euses peuvent entrer, rester ou s’en aller. Son intervention devient un passage dans un espace où le vent semble chanter et les objets vivre.

Commissaire d’exposition :

Vassilis Oikonomopoulos, Directeur des expositions et des programmes

Chloé Bonnie More, Curatrice.

Réservation gratuite ici.

Parc des Ateliers, Luma Arles 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.luma.org/shop/details.html?product=63a091ceefbcc82549ec60df »}] [{« link »: « https://www.luma.org/en/shop/details.html?product=63a091ceefbcc82549ec60df »}, {« link »: « https://www.luma.org/shop/details.html?product=63a091ceefbcc82549ec60df »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T10:00:00+02:00 – 2023-06-26T18:00:00+02:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

EXPOSITION GRATUIT

Courtesy of Museum of Contemporary Art, Chicago, 2009. / Photo : Sara Pooley.